Trump: potrei mettere il veto sul budget, mancano soldi... -2

New York, 23 mar. - "Sto considerando un VETO sulla proposta di budget 'omnibus' basato sul fatto che gli oltre 800.000 beneficiari del DACA sono stati totalmente abbandonati dai democratici (nemmeno menzionati nella proposta) e il MURO AL CONFINE, di cui c'è disperatamente bisogno per la nostra difesa nazionale, non è interamente finanziato" ha scritto Trump.

I repubblicani avevano detto che Trump approvava il compromesso raggiunto mercoledì, ma era evidente l'insoddisfazione del presidente per i pochi fondi destinati alla sicurezza al confine con il Messico. (segue)