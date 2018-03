Lezzi (M5s): pronti ascoltare leader centrodestra e centrosinistra

Roma, 23 mar. - "Non è una questione di nomi. Noi abbiamo delle regole. Non votiamo pregiudicati e chi è sotto processo. Nel momento in cui ci sarà una legittimazione da parte loro saremo pronti ad ascoltare il leader del centrodestra e del centrosinistra. Certamente questo accordo non può nascere se si parte con il nome di un condannato. Noi non escludiamo nulla. Vorremmo ottenere due presidenti in perfetto equilibrio tra le forze in Parlamento". Lo ha ribadito Barbara Lezzi (M5s), a Gioco a Premier di Gerardo Greco su Rai Radio1.

Sulla stessa linea Laura Castelli (M5S): "Dei rumors su un eventuale appoggio del M5S al nome di Zanda contro Romani? Ieri Forza Italia si è presentata al tavolo dei capigruppo dicendo che non volevano fare nomi. Così ha detto Brunetta. Ma siamo pronti a sederci di nuovo. Certo, se uno viene con le carte coperte è difficile trovare una quadra".