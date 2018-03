Boschi: ricominciamo da opposizione, al lavoro con responsabilità

Roma, 23 mar. - "Ricominciamo da qui, nell`aula in cui cinque anni fa ha avuto inizio questa grande avventura. L`emozione, l`onore e la responsabilità di servire il nostro Paese e rappresentare i nostri elettori ed elettrici si fanno sentire con la stessa forza del primo giorno". E' quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook Maria Elena Boschi. "In questa legislatura onoreremo il nostro impegno e i nostri doveri dai banchi dell'opposizione, come hanno voluto gli elettori - sottolinea -. Lo faremo con responsabilità e con la consapevolezza di servire ancora una volta ogni giorno il Paese più bello del mondo. #avanti".