Alitalia: accordo commerciale con la giapponese Ana

Roma, 23 mar. - Partnership commerciale fra Alitalia e All Nippon Airways (Ana). L'accordo che le due compagnie aeree hanno siglato a Tokyo "prevede che dal 28 ottobre i due vettori comincino a operare in codeshare sui collegamenti diretti fra l'Italia e il Giappone effettuati da Alitalia e su una serie di rotte domestiche in Giappone e in Italia". L'intesa "include anche vantaggi per i frequent flyer".

Alitalia "effettua voli diretti da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa per Tokyo Narita, sui quali Ana applicherà il proprio codice di volo 'Nh'. La compagnia italiana applicherà il proprio codice 'Az' ai voli operati da Ana fra Tokyo Narita e Osaka, Fukuoka, Okinawa, Sendai e Sapporo, in coincidenza con i voli Alitalia provenienti da Roma e Milano".

L'accordo tra le due compagnie "risponde alla crescente domanda di viaggi fra Italia e Giappone e garantirà ai passeggeri una più ampia scelta e una maggiore flessibilità". Alitalia e Ana "hanno già pianificato una crescita futura della partnership commerciale con l'obiettivo di includere ulteriori rotte nell'accordo di codeshare e rafforzare così il ponte tra l'Italia e il Giappone".