Da Ue ferma condanna azioni illegali di Turchia in Mediterraneo

Bruxelles, 23 mar. - Una "condanna ferma" delle "continue azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo" è stata espressa dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni pubblicate oggi a Bruxelles. I leader dell'Ue hanno inoltre sottolineato la loro "piena solidarietà con Cipro e la Grecia".

Il Consiglio europeo, si legge nelle conclusioni, "invita urgentemente la Turchia a porre fine a tali azioni e a rispettare i diritti sovrani di Cipro di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali conformemente al diritto dell'Ue e internazionale".

I Ventotto ricordano "l'obbligo della Turchia di rispettare il diritto internazionale e le relazioni di buon vicinato, e di normalizzare le relazioni con tutti gli Stati membri dell'Ue, compresa la Repubblica di Cipro", ed esprimono poi loro "profonda preoccupazione per il mantenimento in detenzione di cittadini dell'Ue in Turchia, tra cui due militari greci", chiedendo "la rapida e positiva soluzione di tali questioni in dialogo con gli Stati membri".