Gb: la regina darà il segnale di via alla maratona di Londra

Londra, 23 mar. - La regina Elisabetta II darà il segnale di via alla maratona di Londra il 22 aprile spingendo un bottone dal suo castello di Windsor: è la prima volta che la sovrana si assume questa incombenza. Lo ha annunciato l'organizzatore della competizione. Un podio sarà installato all'interno del muro di cinta del castello, situato ad una quarantina di chilometri da Londra, dal quale la regine spingerà un bottone alle 10,00 locali, le 11 italiane, per dare il via alla gara, precisa un comunicato.

"Siamo profondamente onorati che sua Maestà la regina abbia accettato l'invito a dare il via alla Maratona 2018", ha detto John Spurling, presidente del comitato organizzativo. "Tanto più che si terrà 110 anni dopo la maratona olimpica del 1908, lanciata al castello di Windsor dalla principessa Mary, nonna della regina", ha sottolineato. Altra coincidenza di data, la regina darà il segnale di via alla gara all'indomani del suo 92esimo genetliaco: Elisabetta II è nata il 21 aprile 1926. Circa 40.000 atleti prenderanno parte alla maratona di 26,219 miglia, pari a 42,195 chilometri.