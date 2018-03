Tim, Asati: non voteremo per Vivendi, guardiamo al piano Elliott

Roma, 23 mar. - I piccoli azionisti di Tim non voteranno a favore di Vivendi all'assemblea del 4 maggio che eleggerà il nuovo cda. Lo ha detto Franco Lombardi, presidente dell'Asati, l'associazione che raggruppa circa 7mila piccoli azionisti in rappresentanza dell'1% del capitale. "Peggio di Vivendi - ha sottolineato Lombardi - non c'è stato niente nella storia di Telecom, dalla privatizzazione con Colannino e poi Tronchetti Provera, Telefonica e via dicendo: una gestione che è tra le peggiori".

"Noi condividiamo molte delle scelte che ha proposto Elliott - ha spiegato il presidente dell'Asati ai microfoni del Gr Rai - però vorremmo parlarne anche con Elliott, vorremmo vederle più operativamente. Tra due-tre giorni sceglieremo come votare, ma sicuramente non voteremo per Vivendi".