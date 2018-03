Pollastrini: da Giachetti parole irrituali su femminicidi, grazie

Roma, 23 mar. - "All`insediamento della Camera, stamane il Presidente Giachetti ha scelto parole davvero stimabili e fuori dalla ritualità. Il passaggio sul contrasto al femminicidio ha toccato il tema centrale, e spesso rimosso, di coscienze maschili che non sanno o non vogliono scavare su una frattura della civiltà che chiama in causa gli uomini". Lo sottolinea Barbara Pollastrini, deputata e vicepresidente del Pd.

"Giachetti ha fatto appello a tutto il Parlamento perchè trasversalmente si dia atto a leggi e investimenti per contrastare un dramma storico e attuale. Però ha insieme riconosciuto che la cultura e la consapevolezza sono essenziali per prevenire e tutelare le donne", conclude Pollastrini.