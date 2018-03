Da cdr Rai via libera all'unanimità al contratto

Roma, 23 mar. - L'assemblea dei CdR della Rai, riunita a Roma ieri, ha detto sì all'accordo contrattuale siglato nei giorni scorsi dall'Usigrai, insieme alla Fnsi, e la Rai. "Nuovo impegno sui valori - a partire dal recepimento delle Carte deontologiche -, sulla qualità del Servizio Pubblico, e una svolta in favore dei redditi più bassi".

"Una linea - si spiega in una nota - dalla quale non tornare indietro, infatti i CdR hanno invitato l'Usigrai a proseguire per tutte le prossime trattative sulla strada tracciata fondata su valori, diritti e solidarietà, al fine di ridurre le differenze normative ed economiche esistenti oggi tra i giornalisti della Rai".

Tra le novità del nuovo Contratto anche la creazione di Nuclei di giornalismo investigativo, e la cosiddetta "banca delle ferie", ovvero la cessione delle ferie per andare incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno bisogno di giorni di permesso supplementari per gravi esigenze personali.