Anzaldi (Pd): esposto a Garante privacy su schedatura VinciSalvini

Roma, 23 mar. - "Sulla schedatura social degli elettori da parte della Lega attraverso il concorso VinciSalvini è necessario che il Garante della Privacy apra un`istruttoria e indaghi, per questo presento un esposto all`Authority presieduta da Antonello Soro. Abbiamo avuto un caso analogo a Cambridge Analytica anche in casa nostra? E` urgente che sia verificato, anche alla luce del fatto che la società inglese ha affermato di aver lavorato anche per un partito italiano. Intanto, come primo atto della legislatura, ho depositato alla Camera dei Deputati la proposta di legge per l`istituzione di una commissione di inchiesta su schedatura degli elettori e fake news". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Secondo quanto riferisce un`inchiesta di Repubblica, che si basa sulle email dei più stretti collaboratori di Salvini, il concorso elettorale VinciSalvini - prosegue Anzaldi - sarebbe servito a creare un database con le informazioni non soltanto di chi ha aderito all`iniziativa, ma anche di tutte le liste di amici e contatti, senza alcun consenso informato. Migliaia e migliaia di ignari elettori profilati per fargli arrivare messaggi propagandistici ad hoc? Si tratterebbe di un grave abuso contrario alle norme. Va ricordato, peraltro, che la Lega in tutti i sondaggi prima delle elezioni veniva data ad una media del 13% ed è arrivata quasi al 18%, con un exploit che nessuno aveva immaginato".