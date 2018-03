Salvini debutta in aula al Senato con tre ore di ritardo

Roma, 23 mar. - Il leader della Lega Matteo Salvini fa il suo debutto in aula al Senato con quasi tre ore di ritardo. Il numero uno del Carroccio è entrato nell'emiciclo interno alle 13.15, quando da poco era iniziata la prima chiama per l'elezione del presidente del Senato. Cravatta a righe orizzontali blu e verde, spilla della Lega all'occhiello, Salvini ha preso posto tra i banchi del Carroccio seduto tra Gianmarco Centinaio e Stefano Candiani. Subito a parlare con lui è andato Roberto Calderoli, nei giorni scorsi indicato come candidato leghista alla seconda carica dello Stato.