Al via congresso di Possibile, il 13 maggio il nuovo segretario

Roma, 23 mar. - Il comitato organizzativo di Possibile ha reso noto il regolamento per il congresso del partito, iniziato con le dimissioni da segretario di Giuseppe Civati agli Stati Generali di Bologna del 17 marzo: il percorso si chiuderà con la proclamazione del nuovo segretario in programma nel fine settimana del 12-13 maggio. Lo riferisce una nota.

"Le regole congressuali di Possibile - si legge nel comunicato - sono molto semplici e, in coerenza con i principi sanciti dallo statuto, pensate per aprire il nostro partito il più possibile alla partecipazione dei suoi iscritti - e non solo. Sarà un esercizio di democrazia, ed è un esercizio di politica, per scegliere assieme la sinistra che sarà. Le date fondamentali sono quelle del 22 aprile (termine ultimo per la presentazione delle mozioni) e dell`11 maggio (giorno entro il quale si chiuderanno le votazioni sulla nostra piattaforma online)".

"Ogni mozione - prosegue la nota - deve essere sottoscritta da iscritti di almeno il 6 per cento dei comitati di Possibile per un totale pari almeno al 3 per cento degli iscritti. Partecipano con diritto di voto al congresso di Possibile tutti i tesserati in regola con il tesseramento 2017 e quelli del 2018: il tesseramento resta aperto per tutta la durata del congresso attraverso il sito possibile.com. Le riunioni dei comitati, invece, sono aperte: vi possono cioè assistere senza diritto di voto non iscritti, simpatizzanti, membri di associazioni o soggetti interessati".