Camere, Biancofiore (Fi): Di Maio si confronti con Berlusconi

Roma, 23 mar. - "Sorprende amaramente che il leader del primo movimento italiano, che ha mostrato il suo carisma sul campo, smentisca se stesso. Dal primo momento infatti aveva ingenerato speranza per le risposte che gli italiani si aspettano immediatamente, aprendosi al dialogo con tutti, intendendo - come il popolo ha potuto capire, a tutti i partiti dell`arco parlamentare e delle forze politiche in campo - non avendo i numeri per governare. Rifiutarsi pretestuosamente di confrontarsi con il leader di Forza Italia e 4 volte presidente del Consiglio degli italiani, meraviglia anche chi - come me, non gli ha mai nascosto una certa stima". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare FI e coordinatore del partito in Trentino Alto Adige, rivolgendosi a Luigi Di Maio.

"Non siamo a scuola - prosegue - il Paese non può aspettare la lista dei buoni o dei cattivi o peggio camarille di palazzo, Di Maio incontri Berlusconi, sono certa che rimarrà sbalordito dalla ricchezza interiore e dal bagaglio di conoscenza politica e di vita che il mio Presidente saprà trasferirgli, oltre alle sue capacità di lavorare nell`interesse del Paese. Un leader si caratterizza per il coraggio, soprattutto quello di guardare negli occhi anche l`avversario e sentire l` altra verità altra e le altre opinioni. Confido pertanto che Di Maio dia un colpo d`ala e si liberi dei pregiudizi, se vuole partecipare a dare un futuro di speranza al Paese".