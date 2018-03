Roma, 23 mar. - Dopo la proclamazione dei senatori subentranti è iniziata a Palazzo Madama la prima votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione del presidente del Senato. In questo primo scrutinio per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ovvero 161 voti. Ci sarà una sola chiama dei senatori.