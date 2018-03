Toti: Romani nome più che spendibile per presidenza Senato

Genova, 23 mar. - "Paolo Romani è un autorevole esponente di Forza Italia, ha fatto il ministro, ha ricoperto vari incarichi di governo, è stato capogruppo. E' certamente un moderato nello spirito e nella cultura politica, quindi credo che sia un nome francamente più che spendibile. Dopodiché saranno i gruppi parlamentari a confrontarsi e a comprendere su quali nomi è più facile trovare un'ampia convergenza". Lo ha detto questa mattina a Genova il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, parlando della presidenza del Senato.

"Certamente - ha sottolineato Toti - Forza Italia non ha messo paletti o ostacoli insormontabili a questo dialogo. Dopodiché -ha aggiunto- sta all'autorevolezza e alla ragionevolezza dei partiti trovare una soluzione che vada bene nel modo più ampio possibile, anche perché i presidenti delle Camere sono istituzioni di garanzia in cui tutti si devono riconoscere, così come il Parlamento deve avviare, mi auguro al più presto, una riflessione e poi un percorso per cambiare una legge elettorale che non ha dato un vincitore e non ha dato un governo a questo Paese".

"Su queste cose - ha spiegato il consigliere politico di Berlusconi - il dialogo tra forze politiche, dal M5s a Leu con tutto quello che c'è in mezzo, deve essere il più possibile inclusivo. Altra cosa è il governo dove gli italiani si aspettano dalla nostra coalizione che ha vinto un programma di governo che preveda meno sbarchi, più espulsioni, più crescita, più sviluppo, più lavoro, più sicurezza nelle nostre città".

"Su questo - ha affermato Toti - il confronto sarà complesso ma forse non impossibile. La riduzione delle tasse, l'aiuto alle famiglie più deboli, la sicurezza e l'immigrazione poco gestita in questo anni - ha concluso il governatore ligure - credo siano piattaforme tutto sommato condivisibili".