Toti: presidenze Camere vadano a M5s e Forza Italia

Genova, 23 mar. - "Le presidenze delle Camere devono riconoscere sia il ruolo dei grillini sia quello della coalizione di centrodestra: se la Lega, com`è giusto, aspira alla premiership con il suo segretario Salvini, una delle due Camere può andare ad un esponente di Forza Italia". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti.

"Non so - ha aggiunto Toti - se oggi uscirà qualcosa di significativo o se i gruppi si prenderanno ancora un giorno per riflettere. Mi auguro che in Parlamento le forze politiche dimostrino la ragionevolezza che gli italiani hanno dimostrato andando in massa a votare e che diano presto dei presidenti delle Camere il più autorevoli e condivisi possibili. Poi -ha ricordato il consigliere politico di Berlusconi- si aprirà la partita del governo che è un passaggio davvero stretto perché conciliare forze politiche con programmi molto diversi e spesso alternativi non è facile. La strada - ha sottolineato - deve partire dal centrodestra".

Secondo Toti, "occorre trovare una sintesi per fare il governo su un programma che possa essere da un lato condiviso ma dall`altro non un foglio di carta scolorito che gli elettori non digerirebbero perché non ci sarebbe la possibilità di dare risposte serie al Paese. Bisogna far vedere agli italiani -ha concluso il governatore ligure- che questa classe politica, dopo otto anni di crisi e dopo molte tirate d`orecchie, ha capito qualcosa, se no veramente andiamo nel burrone".