Italia-Russia, Del Sorbo: moda settore chiave per Pmi

Napoli, 23 mar. - La moda può essere il settore chiave dove le sinergie con la Russia delle Pmi d'Italia, e in particolare della Campania, possono dare i migliori risultati, ma le politiche europee devono aiutare questo percorso. Lo ha detto Anna Del Sorbo, presidente Gruppo Piccola Industria dell`Unione Industriali Napoli, sottolineando come le sinergie tra la Russia e l'Italia possono essere straordinarie. "L'Unione europea abbia una politica più decisa" per quanto riguarda le Piccole e medie imprese, ha detto Del Sorbo, durante il IV Seminario italo-russo organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, che si svolge presso la sede storica del Banco di Napoli nell'antica capitale delle due Sicilie.

Del Sorbo ha anche sottolineato che per l'Italia, gran parte del Pil è fatto dalle piccole e medie imprese, mentre per la Russia si tratta soltanto del 20%. "Il nostro Paese è il secondo Paese manufatturiero in Europa", ha detto l'imprenditrice. "Ma la politica europea fa da re", ha aggiunto.