Roma, 23 mar. - "E' stato come il primo giorno di scuola". Il neo deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, ha risposto così ai giornalisti che in occasione delle votazioni per la presidenza della Camera gli hanno chiesto come e' stato esprimere il suo primo voto. A proposito del Def il ministro dell'Economia uscente ha riferito: "Stiamo sempre lavorando".