Ugl compie 68 anni. Capone: agire da protagonisti

Roma, 23 mar. - Ugl ha festeggiato i primi 68 anni al al Tempio di Adriano di Roma con il convegno "Dal 1950 costruiamo il futuro del lavoro". Nutrito parterre di presenze, tra cui quella del presidente del parlamento europeo Antonio Tajani.

"Per l`Ugl agire significa essere protagonisti nell`orientare i processi economici e sociali, secondo una nuova etica dello sviluppo e giocando un ruolo cardine nel mondo occupazionale. Quello da cui bisogna ripartire è il concetto di una nuova rappresentanza sindacale che sappia contemperare gli interessi delle aziende e dei lavoratori, ma soprattutto dei territori in cui agisce. Una contrattazione di secondo livello, dunque, è in grado d`incentivare nuove forme di welfare contrattuale e di promuovere un rinnovato concetto di competitività, basato sulla qualità, sulle competenze e sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia in Italia sia in Europa". Ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale di Ugl.

"E' quantomai urgente intervenire in Europa per frenare le diseguaglianze economiche e occupazionali, anche attraverso il rafforzamento del dialogo con i sindacati. In tal senso è necessario ridefinire una nuova politica industriale che metta al centro il lavoratore, partendo dall`idea che il mercato è uno strumento per fare politica sociale", ha detto Tajani intervenendo al convegno.

"La pluralità contrattuale sarà una sfida per affrontare i cambiamenti tecnologici in atto e difendere il salario dei lavoratori" ha detto Maurizio Sacconi, già senatore e ministro del lavoro.