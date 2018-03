Fallico: elezioni Russia? Per altri 6 anni ci sarà guida forte

Napoli, 23 mar. - "Malgrado alcune previsioni pessimistiche, le recenti elezioni presidenziali in Russia hanno dimostrato che, per altri sei anni, il paese potrà contare su una guida forte e stabile, di uno statista che non ama le avventure belliche e che si è continuamente prodigato per la pace nel mondo". A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca Intese Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia, nel corso del quarto seminario italo-russo in corso a Napoli.

Fallico ha poi proseguito: "Accanto a questa governance solida, abbiamo il riscontro dei dati dell'economia russa nei primi due mesi del 2018 che ha registrato, rispetto all'anno scorso, un aumento del Pil di circa il 2%; una crescita degli investimenti in conto capitale superiore al 3% e un livello di inflazione inferiore al 4%. Un record - ha concluso Fallico - nella storia della nuova Russia".