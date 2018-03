Cicchitto: M5s-Lega alleanza impossibile, è buio a mezzogiorno

Roma, 23 mar. - "Dietro il gioco tattico sulle presidenze di Camera e Senato esistono due questioni di fondo. Sul piano politico il M5s può allearsi con il centrodestra in versione Salvini ma non sopporta l'alleanza con Berlusconi. E allora Salvini è di fronte ad una scelta drammatica, complicata per di più dal fatto che essenzialmente Di Maio non gli darà mai campo libero per essere lui il presidente del Consiglio. Al massimo può diventare il vicepresidente di Di Maio". Lo afferma Fabrizio Cicchitto (Civica Popolare).

"Sul piano politico e programmatico poi M5s e centrodestra - prosegue - sono alternativi sotto molti aspetti, in primo luogo per quello che riguarda l'alternativa fra flat tax e reddito di cittadinanza. Conseguenza: mentre per quello che riguarda le presidenze di Camera e Senato è possibile solo che venga votato il presidente del Senato se il centrodestra tiene fino in fondo, mentre per quello che riguarda il governo siamo al buio a mezzogiorno. E qui ci sembra francamente difficile che Salvini si riduca a fare il vicepresidente del Consiglio di Di Maio rompendo anche con Forza Italia".