Roma, 23 mar. - "Sono un liberale e non ho nessuna ambizione di guidare il Pd (che peraltro mi pare comunque intrinsecamente inguidabile). Non comprendo cosa ci sia di non liberale nel voler costruire un mercato dove tutti operano a parità di condizioni". Lo scrive il ministro Carlo Calenda, da poco tempo iscritto al Pd, rispondendo a un utente su Twitter.