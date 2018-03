Governo, Sangalli: priorità evitare aumenti aliquote Iva -2

Cernobbio (CO), 23 mar. - A proposito di tasse, ha detto ancora Sangalli, bisogna "riordinare, semplificare e ridurre la tassazione locale introducendo un'unica vera imposta comunale sugli immobili - la local tax - che includa tutti gli attuali tributi locali e che sia totalmente deducibile per gli immobili strumentali delle imprese". Il presidente di Confcommercio ha poi sottolineato una "grande emergenza" per le imprese: "bisogna consentire il riporto delle perdite ad oltre 2 milioni di imprese in regime di cassa e che oggi è permesso solo alle società di capitale. Una vera e propria ingiustizia fiscale che va subito affrontata e sanata".

Quanto alla burocrazia, "bisogna proseguire nella riduzione di oneri e adempimenti perché l`eccesso di burocrazia pesa complessivamente sulle micro e piccole imprese per 33 miliardi di euro l`anno. Un prezzo che nessuna azienda merita di pagare".