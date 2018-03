Brunetta: centrodestra ha 3 leader, non si può escludere Berlusconi

Roma, 23 mar. - "Il presidente Silvio Berlusconi ha preso più di 200 milioni di voti dal '94 ad oggi. Il centrodestra ha tre leader riconosciuti, Berlusconi, Salvini e Meloni, e non è possibile parlare solo con uno di questi, come vorrebbe imporre il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo detto che i presidenti di Camera e Senato devono essere figure di garanzia e devono essere scelti da tutti i leader. Se qualcuno non vuole sedersi con Berlusconi, poco male, andiamo avanti". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni di RaiNews24.