Di Maio: Camere, nelle prossime ore sentiremo Salvini e Martina

Roma, 23 mar. - M5s rivendica la presidenza della Camera come partito più votato e "nelle prossime ore" terrà ancora contatti con gli altri partiti, a cominciare da Lega e Pd. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando ai parlamentari M5s: "Ho sentito più volte sia Matteo Salvini che Maurizio Martina in questi giorni, con loro continueremo a parlare. Una soluzione la troveremo. Nella giornata di oggi vi chiedo di stare sempre pronti, potremmo doverci riunire più volte. Potremmo dover cambiare il nostro modo di votare - non credo nella giornata di oggi, ma vediamo".

"Nelle prossime ore - ha aggiunto - stiamo attivando gli incontri con tutti i gruppi di nuovo. Adesso non c'è da fare l'incontro solenne ma sentirli e capire cosa vogliono fare. Oggi non possiamo che votare scheda bianca, alla Camera si elegge a 2/3 e oggi è impossibile. Non vogliamo arrivare al punto in cui si debba andare allo scontro".

"Poi - aggiunge - a un certo punto è iniziata questa storia che Berlusconi mi vuole incontrare per forza... Io personalmente un Nazareno bis non lo farò mai e non porterò mai il Movimento 5 stelle a una cosa del genere. Anche perché il centrodestra aveva indicato Salvini come interlocutore con le altre forze politiche. E noi con lui abbiamo parlato".