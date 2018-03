M5s:Salvini al bivio,senza summit leaders avanti con Pd su Senato

Roma, 23 mar. - Se il centrodestra non accetterà di farsi rappresentare dal solo Matteo Salvini al vertice di tutti i leader politici il MoVimento Cinque Stelle è pronto ad aprire un confronto con Pd e LeU per individuare il nome di un candidato unitario alla presidenza del Senato da contrapporre a Paolo Romani o altro nome che il centrodestra decidesse di provare ad eleggersi da solo a palazzo Madama nella giornata di domani. Lo si è appreso in ambienti parlamentari pentastellati a Montecitorio

Per effetto del meccanismo elettorale del Senato, infatti, i nomi dei candidati devono essere formalizzati al più tardi domani mattina. Per essere ammessi al ballotaggio definitivo previsto nella quarta votazione serale di domani bisogna necessariamente mettere i voti dei presclti in votazione già domattina, essendo il ballottaggio riservato ai due candidati più votati al terzo scrutinio. Da qui la decisione di chiudere entro stanotte alleanze e accordi almeno sulla presidenza del Senato.

Secondo fonti parlamentari Pd sulla ricerca di questo candidato unitario ci sarebbero già stati primi contatti. Ed i nomi di Emma Bonino, Luigi Zanda e del presidente uscente Pietro Grasso sarebbero circolati con particolare insistenza. Spiegando che puntando i Cinque Stelle alla presidenza della Camera non ci sarà un candidato del loro gruppo nella rosa dei papabili a palazzo Madama. Da parte M5s invece si smentisce categoriamente l'esistenza di un tavolo doppio già in corsa. Assicurando con forza che fino alla risposta del centrodestra sull'incontro fra i leader con Fi-Lega-Fdi tutti rappresentati da Matteo Salvini non vi saranno contatti per attivare subordinate.