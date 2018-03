Governo, Sangalli: non smontare Jobs Act e la Legge Fornero

Cernobbio (CO), 23 mar. - Non smontare il Jobs Act e la Legge Fornero. Lo ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso del suo intervento di apertura al Forum di Cernobbio.

Ci sono due grandi riforme da realizzare: tasse e burocrazia, ha sottolineato. "La riduzione delle tasse è il nostro obiettivo principale perché il carico fiscale del nostro Paese è tra i più alti in Europa, è insostenibile per il nostro sistema produttivo, è incompatibile con qualsiasi realistica prospettiva di crescita robusta, diffusa, duratura - ha spiegato Sangalli - Noi non siamo affezionati alle formule: che sia la riduzione del cuneo o quella dell`Irpef, l'importante è che si inizi subito un percorso certo di riduzione delle tasse".

"Naturalmente tutto questo si deve conciliare tanto con l`irrinunciabile obiettivo di mantenere l'equilibrio dei conti pubblici e ridurre il rapporto debito-Pil - ha sottolineato Sangalli - quanto con un'azione di messa in sicurezza delle riforme del lavoro e delle pensioni, senza smontare quanto di buono è stato fatto con il Jobs Act e la riforma Fornero".