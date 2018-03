Governo, Sangalli: serve supplemento di responsabilità di tutti

Cernobbio (CO), 23 mar. - "Serve un supplemento di responsabilità da parte di tutti: politica, governo, forze sociali. Lo ribadiamo oggi, nel momento di inizio della 18esima legislatura, perché pensiamo che sia più che mai necessaria la responsabilità del 'collocare al centro l`interesse generale del paese e dei suoi cittadini', opportunamente richiamata qualche giorno fa dal Presidente Sergio Mattarella". Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso del suo intervento al forum di Cernobbio.

Serve, ha proseguito, "una governabilità adeguata alle sfide che abbiamo di fronte: imprese, famiglie, investitori, l'Europa, hanno bisogno di risposte tempestive e solide". "Per offrirle in modo credibile, bisogna rendere più esplicita la via delle riforme e della modernizzazione del nostro Paese", ha aggiunto.