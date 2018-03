Vertice Ue, le durissime conclusioni dei 28 sul caso Skripal -2

Bruxelles, 23 mar. (askanewsBruxelles, 23 mar. - ) -

Le conclusioni del Consiglio europeo sottolineano poi che "l'uso delle armi chimiche, inclusa qualunque sostanza chimica tossica usata come arma in qualunque circostanza, è completamente inaccettabile, deve essere sistematicamente e rigorosamente condannato e costituisce una minaccia alla sicurezza di tutti noi. Gli Stati membri - continua il testo - si coordineranno sulle conseguenze da trarre alla luce delle risposte che forniranno le autorità russe".

L'Unione europea, inoltre, ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore a Mosca, trattenendolo probabilmente per un mese, secondo quanto hanno riferito fonti del Consiglio europeo. "Il Consiglio europeo ha richiesto all'Alto Rappresentante Federica Mogherini di richiamare il capo delegazione dell'Ue nella Federazione russa per consultazioni a Bruxelles", si legge in un comunicato del Servizio diplomatico Ue (il Servizio europeo per le Relazioni esterne - Eas) pubblicato stamattina. L'ambasciatore, il tedesco Markus Ederer, "ha ricevuto già le istruzioni del caso dall'Alto Rappresentante ed è atteso a Bruuxelles questo fine settimana per le consultazioni con lei".

Secondo fonti del Consiglio europeo, un gruppo di Paesi membri ha comunicato la propria intenzione di fare lo stesso con i propri ambasciatori nazionali, e alcuni hanno anche indicato che potrebbero espellere dei presunti agenti russi sul proprio territorio.(Segue)