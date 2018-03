Vertice Ue, le durissime conclusioni dei 28 sul caso Skripal

Bruxelles, 23 mar. - "Il Consiglio europeo condanna nei termini più duri possibili il recente attacco di Salisbury", in cui sono stati avvelenati con un gas nervino l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia, "esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone le cui vite sono state minacciate e offre il suo sostegno alle indagini in corso". Comincia così la durissima dichiarazione unanime approvata nella notte a Bruxelles dal vertice dei 28 capi di Stato e di governo dell'Ue contro la Russia, a pochi giorni dalla rielezione trionfale del presidente Vladimir Putin, in cui Mosca viene accusata senza mezzi termini e senza le usuali cautele del linguaggio diplomatico per in tentato omicidio di Salisbury.

Il Consiglio europeo "è d'accordo con la valutazione del governo del Regno Unito secondo cui è altamente probabilmente che la Federazione russa sia responsabile e non c'è una spiegazione alternativa plausibile" per l'attentato, si legge nelle conclusioni. "Esprimiamo lo nostra solidarietà incondizionata al Regno Unito - affermano ancora i capi di Stato e di governi dell'Ue - di fronte a questa grave sfida alla nostra sicurezza condivisa". (Segue)