Catalogna, incriminati 13 leader indipendentisti -2

Madrid, 23 mar. - Il giudice Pablo Llarena ha formalizzato l'incriminazione per i 13 leader indipendentisti: oltre all'ex presidente Puidgmont e al candidato Turull, vanno a processo i leader indipendentisti Jordi Sanchez (che ha appena rinunciato a presentarsi per la presidenza) e Jordi Cuixart. Nella lista degli incriminati figurano poi l'ex ministro dell'Interno Joaquim Forn, l'ex speaker del parlamento catalano Carme Forcadell, l'ex segretario per le relazioni esterne del governo regionale, Raul Romeva, e l'economista Clara Ponsatí. Lo rifesce El Pais.