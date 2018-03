Presidenze Camere, Mattarella segue dalla tv l'avvio dei lavori

Roma, 23 mar. - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito in tv, da solo, l'avvio della diciottesima legislatura al Senato e alla Camera, impegnati oggi nelle prime votazioni per l'elezione dei rispettivi presidenti. Il capo dello Stato ha ascoltato i discorsi di Giorgio Napolitano e Roberto Giachetti, che guidano per questi due giorni i lavori a Palazzo Madama e Montecitorio, e che hanno espresso "fiducia" nel presidente e nella sua capacità di risolvere la complessa situazione politica per la formazione di un governo.