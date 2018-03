Ambasciatore Terracciano: sanzioni fase anomala, non la normalità

Napoli, 23 mar. - Le sanzioni europee contro la Russia rappresentano "una fase anomala, non la normalità". A sottolinearlo Pasquale Terracciano, ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa, oggi a Napoli per il quarto seminario italo-russo. Il diplomatico ha poi aggiunto: "Stiamo lavorando per uscire dall'attuale situazione di stallo e passare dal circolo vizioso a quello virtuoso".

L'Italia, in questo senso, può giocare un ruolo importante. Ogni volta che - ha proseguito Terracciano - si discute a Bruxelles ribadiamo la nostra contrarietà ad approvare in maniera burocratica e automatica il rinnovo del regime sanzionatorio chiedendo una discussione politica e - ha concluso - continuando a tenere aperta la porta per una soluzione".