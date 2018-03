Governo, Sangalli: priorità evitare aumenti aliquote Iva

Cernobbio (CO), 23 mar. - La prima cosa che il futuro Governo dovrà fare è "evitare i già programmati aumenti delle aliquote Iva". Lo ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo il forum di Cernobbio.

Infatti, ha spiegato, se le clausole non venissero disinnescate, dal primo gennaio 2019 avremmo 12,4 miliardi di euro di imposte aggiuntive. "A quel punto potremo dire addio alla ripresa - ha detto - Il rinvio, per motivi tecnici, di ogni decisione sulle clausole di salvaguardia non rassicura. Anzi, preoccupa per i potenziali effetti negativi che potrebbe avere sul clima di fiducia di famiglie e imprese".