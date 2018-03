Usa, Tajani: dazi non colpiscono Ue, per ora buona notizia

Roma, 23 mar. - "La decisione degli Usa riguarda la Cina non la Ue. Se il buongiorno si vede dal mattino per l'Unione europea è una buona notizia, per ora. Anche l'imposizione di misure su alluminio e acciaio cinese sono una risposta degli Usa alle sovrapproduzione cinese che cerca una sbocco sul mercato statunitense". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in occasione del convegno "Dal 1950 costruiamo il futuro del lavoro" in occasione del 68esimo compleanno del sindacato Ugl, commentando le decisioni del presidente Usa, Donald Trump, in tema di dazi doganali.

Ieri il presidente Usa ha firmato un memorandum che consente all'Amministrazione Usa di imporre dazi doganali per 60 miliardi sui prodotti "made in Cina", nel frattempo entrano in vigore i dazi su acciaio e alluminio che colpiscono la Cina, sospesa una analoga misura nei confronti dell'industria siderurgica europea.