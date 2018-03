Cyber security, a Bari terza tappa del roadshow di Nòva 24

Roma, 23 mar. - La terza tappa del road show "Cyber Security. L'evoluzione della sicurezza nell'ecosistema 4.0", organizzato da Nòva 24-Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Cini e Confindustria Bari e Bat si terrà martedì 27 marzo 2018 presso il Salone degli Affreschi dell'Università di Bari. Il percorso, iniziato nel 2017 a Milano e Roma, continuerà nel 2018 a Napoli il 21 maggio e a Torino, in autunno.

Rivolto ad aziende, in particolare le Pmi, e professionisti, il convegno - spiega una nota - ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza sul tema della sicurezza informatica e sulle ricadute del fenomeno sul sistema imprenditoriale, attraverso un confronto tra università e istituzioni, mondo delle aziende e associazioni di categoria.

In particolare, la tappa barese - oltre ad affrontare il tema cyber security nella sua complessità - dedicherà un focus al mondo della sanità, settore particolarmente esposto al rischio di attacchi informatici, con riferimento non solo ai rischi legati alla gestione dei dati (Big Data) ma anche alla complessità crescente dei sistemi Ict e dei dispositivi tecnologici (IoT) prodotti da vendor differenti e che devono interagire per garantire la salute del paziente, senza determinare vulnerabilità a possibili attacchi alla sicurezza della infrastruttura stessa.

Nella mattinata di lavori, curata da Luca De Biase, caporedattore del Sole 24 Ore, interverranno presso il Salone degli Affreschi dell`Università di Bari Antonio Felice Uricchio e Donato Malerba, rispettivamente Magnifico Rettore e Direttore del Dipartimento di Informatica e dell`Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e BAT, Paolo Prinetto, Presidente e direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini, Antonio Samaritani, direttore generale AgID. A loro verrà affidato il compito di illustrare lo scenario attuale e futuro italiano in termini di sicurezza informatica, in un'epoca in cui la trasformazione digitale impegna tutti - aziende, istituzioni e privati utenti - ad una conoscenza più approfondita dei rischi e dei benefici. Su questo tema verterà anche l'intervento di Maurizio Marcelli, Technology - Head of Network Resilience di TIM.

Nella seconda parte della mattinata l'attenzione verrà concentrata sulla sicurezza contro gli attacchi informatici in ambito sanitario. Interverranno sul palco tre aziende pugliesi del settore: la barese TechnoSec; ITEL; ed infine Evolumia. Dai casi studio delle aziende sul territorio alle azioni di contesto proposte e attivate dalla Regione Puglia in merito. Uno sguardo a 360 gradi sul territorio dunque, con Salvatore Latronico, Presidente del Distretto Produttivo dell`Informatica Pugliese e Adriana Agrimi, Responsabile transizione al digitale della Regione Puglia.

Le conclusioni della mattinata saranno a cura di Giuseppe Pirlo, Referente dell`Università di Bari per l`Agenda Digitale Smart City e Delegato UNIBA Sperimentazione 5G.

Cyber Security Bari vede la main partnership di TIM. Partner dell`evento Audi. Local Partner Banca Popolare di Bari.

(fonte: Cyber Affairs)