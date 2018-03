Schifani: su presidenze Camere si sta giocando partita per governo

Roma, 23 mar. - "Tutti si affrettano a smentire, ma si sta decidendo una partita politica. Il rifiuto dei Cinque Stelle a incontrare Berlusconi, il loro veto su Romani, la dicono lunga sulla difficoltà di formare un governo. Noi parliamo con tutti, è giusto farlo. Dispiace che il M5s si rifiuti di farlo". Lo ha detto Renato Schifani, esponente di Forza Italia, ai microfoni di SkyTg24, ricordando che "la democrazia parlamentare ha delle regole di buona creanza. Il M5s non ha vinto le elezioni, non ha i numeri per governare, noi abbiamo più voti e vogliamo partire dal nostro programma per estenderlo a chi ci vuole stare", ha concluso Schifani.