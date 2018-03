Giachetti ringrazia Mattarella, Montecitorio applaude

Roma, 23 mar. - "Consentitemi, prima di ogni cosa, di rivolgere il saluto deferente di quest`Aula e mio personale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo ruolo di garante dell`indipendenza e dell`integrità della Nazione, quotidianamente interpreta con saggezza ed equilibrio il dettato costituzionale". Così Roberto Giachetti, presidente provvisorio di Montecitorio, aprendo la XVIII legislatura. Parole accolte dall'applauso dell'Aula.

Giachetti ha poi salutato "la presidente della Camera della scorsa legislatura, Laura Boldrini, e con lei i vicepresidenti Luigi Di Maio, Marina Sereni e Simone Baldelli: mai sono mancate tra noi collaborazione e solidarietà, premesse indispensabili per una conduzione, la migliore possibile, di questa istituzione. Permettetemi di ringraziare anche tutto il personale della Camera per la professionalità e la dedizione con le quali ha sempre assicurato il buon andamento dei nostri lavori". Infine Giachetti ha ringraziato "quest`Assemblea sovrana, le elette e gli eletti, chi varca per la prima volta la soglia di quest`Aula e chi la ricalca, e vi rivolgo il mio augurio più sincero di buon lavoro".