Pil, Confcommercio: da gap strutturali si perdono 180 mld l'anno

Cernobbio (CO), 23 mar. - I problemi strutturali della nostra economia - eccesso di burocrazia e pressione fiscale, deficit di legalità e infrastrutture - frenano la crescita facendoci perdere ogni anno 180 miliardi di Pil. Lo evidenzia l'ufficio studi di Confcommercio nel suo rapporto sulle economie territoriali, presentato in occasione dell'annuale forum di Confcommercio.

Il rapporto sottolinea poi come il Mezzogiorno sia sempre più distante dal resto del Paese per tutti gli indicatori (unità di lavoro, Pil, consumi). Un dato su tutti: nel 2017 il reddito pro capite in Calabria è meno della metà di quello della Lombardia (17.200 euro contro 37.500). Dopo oltre 150 anni di storia unitaria dell'Italia - conclude il rapporto - c'è ancora una questione meridionale da risolvere.