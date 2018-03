Governo, Confcommercio: per vere riforme servirebbe uno shock

Cernobbio (CO), 23 mar. - L'Italia "ha bisogno di un profondo processo di riforma, civile, prima che economica. Non sembra che ci siano, però, le condizioni per l'intrapresa, a breve termine, di questa necessaria fatica, processo che potrebbe essere innescato da uno shock di vasta portata". Così l'ufficio Studi di Confcommercio nel rapporto sulle economie territoriali presentato in occasione dell'annuale forum di Confcommercio.

"Secondo alcuni osservatori si andò vicino a un tale innesco nella tarda estate del 2011, ma non se ne colsero le opportunità - si legge ancora - Oggi i mercati finanziari sembrano adeguarsi a questo futuro a brevissimo termine in cui l`Italia confermerebbe la sua tranquilla marginalità in Europa. Senza neppure troppe paure e nervosismi, se si considera che, a fronte del 50% circa degli italiani che hanno dato preferenza a partiti euro-critici, immediatamente dopo le elezioni gli spread sui titoli decennali italiani hanno mostrato solo qualche oscillazione, per adagiarsi rapidamente sui livelli raggiunti prima della tornata elettorale".

"In fondo, per gli operatori specializzati nei titoli sovrani non è successo granchè - spiega Confcommercio - Si può immaginare, anzi, che considerino - forse prematuramente e troppo ottimisticamente - praticamente impossibile l'avvio di una fase di smontaggio sistematico di quanto costruito, dal 2011 a oggi, in termini di riforme, seppure incomplete, e dell`aggiustamento dei conti pubblici. Ciò dà la cifra dell`esiguità della probabilità di cambiamento reale del Paese, almeno nell`orizzonte del futuro prevedibile".