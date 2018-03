Ambasciatore Razov: Russia non ha interferito su vostre elezioni

Napoli, 23 mar. - "A differenza di quanto è stato detto da alcuni media, non c'è stato alcun intervento della Russia per condizionare l'esito delle elezioni italiane". A sostenerlo è l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, intervenuto al quarto seminario italo-russo a Napoli. Il diplomatico ha precisato che "non ci sono prove che dimostrino il contrario" sottolineando che il suo Paese "ha osservato con attenzione il voto del 4 marzo perché l'Italia è uno dei nostri partner chiave in Europa".

Razov, premettendo di non voler fare valutazioni nel merito, si è limitato a dire che "il risultato delle urne riflette in modo adeguato lo spirito prevalente tra gli elettori italiani". La Russia, adesso, attenderà l'insediamento del Parlamento e la formazione del nuovo governo italiano con il quale il paese di Putin "continuerà a lavorare attivamente, con la speranza che i rapporti tra i due paesi possano svilupparsi anche in futuro".