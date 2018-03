Roma, 23 mar. - La Russia sostiene e rifornisce di armi i talebani. Questa l'accusa mossa dal comandante delle forze americane in Afghanistan, generale John Nicholson. Non è la prima volta che Washington punta il dito contro Mosca, che ha già smentito in passato.

Intervistato dalla Bbc, il generale ha detto di aver visto "attività destabilizzanti da parte dei russi". Quindi ha accusato Mosca di far arrivare le armi attraverso il confine tagiko, senza però precisare in quali quantità. (Segue)