Catalogna, leader indipendentista ignora convocazioni giudici -2

Barcellona, 23 mar. - Sotto accusa nell'indagine per ribellione, sedizione e appropriazione indebita di fondi mossa contro gli indipendentisti, Rovira era stata convocata dal giudice Pablo Llarena per la notifica dei capi di accusa individuali, con il rischio di essere posta sotto custodia.

Nella sua dichiarazione, pubblicata dal partito nell'ora in cui era attesa davanti al giudice, l'indipendentista ha affermato di "sentire la mia libertà di espressione censurata da parte dei giudici che intimidiscono e applicano, senza vergogna, criteri politici".

Rovira non ha precisato dove andrà in esilio. Gli altri indipendentisti che hanno lasciato il Paese si trovano oggi in Belgio, Svizzera e Scozia.