M5s:summit leader per Presidenti,solo Salvini per centrodestra

Roma, 23 mar. - Dopo l'incontro a vuoto di ieri sera di tutti i capigruppo parlamentari sulle nuove presidenze delle Camere il MoVimento Cinque Stelle è pronto a promuovere un secondo incontro oggi questa volta fra i leader di tutte le forze parlamentari, come sollecitato ieri da Forza Italia. Ma chiede che con Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso sieda Matteo Salvini per l'intero centrodestra, "essendo stato lui indicato dalla coalizione che si è presentata insieme nel maggioritario come leader e portavoce sulle nuove presidenze del Parlamento". Lo si è appreso in ambienti parlamentari M5s, al termine dell'assemblea congiunta di deputati e senatori con Luigi Di Maio.

I Cinque Stelle, dunque, rinnovano l'indisponibilità al confronto diretto Luigi Di Maio-Silvio Berlusconi che Forza Italia ha posto finora come pregiudiziale per candidatire condivise.