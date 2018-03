Renzi al suo esordio da senatore: ora sto zitto per due anni

Roma, 23 mar. - "Ora sto zitto per due anni". Tra strette di mano, saluti e selfie, Matteo Renzi fa il suo esordio da parlamentare, eletto in quel Senato che la sua riforma costituzionale aboliva. E, assalito dai cronisti, promette un silenzio stampa che non convince.

I giornalisti parlamentari infatti lo seguono dall`uscita dall`aula, dove seduto tra la Bellanova e Bonifazi, ha assistito al discorso di apertura della prima seduta di Giorgio Napolitano, fino alla buvette dove offre il caffè a diversi senatori dem tra i quali il neo eletto Tommaso Cerno. Qualche chiacchiera con il senatore a vita Carlo Rubbia.

Negli stessi minuti sta prendendo il caffè anche Pietro Grasso, leader di Leu. Renzi non lo vede. Ed esce seguito da addetti stampa e senatori dem dirigendosi al gruppo. Qui si informa con Marcucci su quante stanze resteranno al Pd e quali dovranno essere cedute probabilmente al M5s.

Prima di chiudersi in una stanza fa un selfie con il figlio di Monica Cirinnà ed Esterino Montino.