Napolitano: voto spartiacque, bocciata auto-esaltazione governi

Roma, 23 mar. - Il voto del 4 marzo ha travolto le "certezze" dei partiti tradizionali e, "in termini politici generali, ha contato molto nelle scelte degli elettori il fatto che i cittadini abbiano sentito i partiti tradizionali lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme". Con queste parole il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano ha aperto la diciottesima legislatura al Senato, con una impietosa analisi del voto politico.

Davanti all'ex premier Matteo Renzi, seduto nell'aula del Senato per il suo primo giorno da senatore, Napolitano non ha risparmiato critiche sostenendo che l'esito elettorale "ha mostrato quanto poco avesse convinto l'auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza". "Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque - ha concluso -, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso nel consenso degli elettori e che quindi di fatto sono oggi candidati a governare il Paese".