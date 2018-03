Governo, Confcommercio: è possibile per ordinaria amministrazione

Cernobbio (CO), 23 mar. - Un governo "per l'ordinaria amministrazione - che è pur sempre amministrazione e, talvolta, può essere anche buona amministrazione - sostenuto da una maggioranza di desistenza, è possibile. E, in particolare, sarebbe adeguato alla condizione di continuismo che sembra il destino a breve delle cose italiane". Lo sostiene l'ufficio studi della Confcommercio nel suo rapporto annuale presentato in occasione del forum di Cernobbio.

"L'esito elettorale, pur con sorprese, conferma le prospettive di un Governo senza solida maggioranza parlamentare. Qualcuno paventerebbe il pericolo dell'instabilità politica, ma, a ben vedere, i conti vanno fatti rapportando gli obiettivi della politica - se ci sono - agli strumenti per realizzarli (l`esecutivo, in primis)", si legge nel rapporto. "Se la collettività pone grandi domande e le élite politiche se ne fanno carico dandovi la forma di un progetto, allora l'impossibilità o la difficoltà di costruire un esecutivo stabile ed efficace che possa contribuire a fornire risposte adeguate, costituiscono un grave limite. Ma, in questa prima parte dell'anno 2018 qual è il grande progetto collettivo che gli italiani chiedono e le élite, interpretando, cercano di realizzare? Non c'è, a nostro avviso".