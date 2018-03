Pil, Confcommercio: nel 2018 visto in frenata al +1,2%

Cernobbio (CO), 23 mar. - Per il 2018 Confcommercio stima una crescita del Pil italiano dell'1,2%, in frenata rispetto al +1,5% dello scorso anno. Previsione confermata rispetto alle precedenti stime di ottobre fornite da Confcommercio. Rivista invece leggermente al ribasso la stima per il 2019 al +1,1%.

Secondo l'ufficio Studi di Confcommercio, considerando il rallentamento della prima parte del 2018 e il perdurante impatto negativo dei problemi strutturali - eccesso di burocrazia e carico fiscale, difetto di legalità, di accessibilità territoriale e di qualità del capitale umano - la previsione di variazione del Pil per il 2018 si ferma a +1,2%, in ulteriore rallentamento a +1,1% l'anno seguente (in calo rispetto alla previsione di ottobre che indicava per il 2019 un +1,2%).

Queste previsioni già scontano la neutralizzazione completa delle clausole di salvaguardia per il 2019.