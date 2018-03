Napolitano: Sud ha condannato stanco governo circoli dirigenti

Roma, 23 mar. - "Sono stati condannati in blocco - anche per i troppi esempi da essi dati di clientelismo e corruzione - i circoli dirigenti e i gruppi da tempo stancamente governanti in quelle regioni" del Sud. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, aprendo la prima seduta della nuova legislatura a Palazzo Madama e facendo un'analisi del voto politico con particolare riferimento al Mezzogiorno.

"La contestazione è scaturita da forti motivi sociali: disuguaglianze, ingiustizie, impoverimenti e arretramenti nella condizione di vasti ceti, comprendenti famiglie del popolo e della classe media. E in modo particolare - ha aggiunto - ha pesato il senso di un cronico, intollerabile squilibrio tra Nord e Sud tale da generare una dilagante ribellione nelle regioni meridionali". "Queste reazioni hanno mostrato quanto poco avesse convinto l'auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza", ha concluso Napolitano che, tra l'altro, ha parlato nell'aula dove siede, da senatore, Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario del Pd.