Meloni: impuntature M5s non aiutano soluzione su presidenze Camere

Roma, 23 mar. - Lo "stallo" sulle presidenze delle Camere è dovuto "alle impuntature del M5s" che, con un atteggiamento "un po' infantile", "non aiuta a trovare una soluzione". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, fuori da palazzo Madama.

"Abbiamo fatto del nostro meglio - rivendica Meloni - per cercare una soluzione di rispetto del voto degli italiani, coinvolgendo tutte le forze parlametnari. Lo stallo è dovuto ad alcune impuntature un po' infantili ma continuiamo a lavorare per trovare una soluzione. L'obiettivo di FdI è cercare di avere un Parlmento funzionante nel minor tempo possibile. Al di là dei problemi del Palazzo, gli italiani hanno altri problemi e vedere questo spettacolo che si protrae per molto non aiuta la credibilità della politica".

Alla richiesta di precisazione sulle "impuntature", Meloni ha replicato: "Candidature non mi pare siano state imposte. Tutti si sonodetti disponibili a presentare una rosa di nomi, le impuntature mi sembrano più del M5s perchè noi abbiamo dimostrato grande apertura partendo dal dare una presidenza al M5s: non era dovuto, visto che chi vinceva le elezioni negli ultimi anni prendeva entrambe le presidenze. Abbiamo voluto dare un segnale di rispetto del voto degli italiani, ci si aspetta una disponibilità a sedersi, a dialogare, a parlare delle proposte. Se invece si dice con 'quello non parlo, con quello non mi siedo', non mi pare che si voglia ad aiutare a risolvere".

Quanto al nome di Romani, "è una candidatura che avanza Forza Italia, un nome che tutti difendono, ma mi pare che ci sia stata anchea da Fi la disponibilità, a patto di potersi parlare, di discutere".